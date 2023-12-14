«Вітаю кожного українця і українку» – Зеленський про початок переговорів щодо вступу до ЄС

Перемогою України та всієї Європи назвав президент Володимир Зеленський ухвалене 14 грудня рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

«Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав Зеленський у мережі X, коментуючи повідомлення голови Європейської ради Шарля Мішеля.

У повідомленні, зверненому до співгромадян та союзників, президент України написав: «Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має (президентка Молдови Мая Санду – ред.), особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу».

Раніше 14 грудня голова Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Також він повідомив, що на саміті ЄС вирішили надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.