«Погане рішення». Орбан підтвердив, що не брав участі в голосуванні на саміті ЄС щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що утримався від голосування на саміті лідерів Євросоюзу щодо початку переговорів про вступ України, назвавши такий крок ЄС «поганим рішенням».

«Позиція Угорщини – чітка, Україна – не готова до початку переговорів про членство в ЄС», – сказав він, назвавши рішення про початок переговорів «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

«Але 26 держав-членів наполягали на ухваленні цього рішення, тому Угорщина вирішила, що якщо 26 країн так вирішать, вони повинні йти своїм шляхом, і Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні», – додав Орбан.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував накласти вето на рішення лідерів ЄС щодо відкриття переговорів для України про вступ до Євросоюзу, не було під час сьогоднішнього голосування з приводу цього питання. Як заявив журналістам у Брюсселі чільний представник ЄС, який побажав, щоб його не називали, рішення ухвалили 26 лідерів.

«Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок переговорів, але він цього не зробив – ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів», – сказав представник ЄС журналістам після голосування на засіданні Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство в Євросоюзі з Україною і Молдовою.

Раніше сьогодні президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

14–15 грудня лідери Євросоюзу проводять саміт, на якому також може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.