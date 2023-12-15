Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро після того, як раніше утримався під час ухвалення рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.



«Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в після належної підготовки», – написав Орбан у соціальній мережі X.



Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про вкрай необхідну підтримку Києва.



«З 26 країнами ми згодні. Наразі немає згоди з Угорщиною, але я дуже впевнений у наступному році», – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого цитує AFP.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.

«Отже, символічна перемога України щодо розширення, але програш щодо фінансування. Лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб домовитися про 50 млрд євро», – написав він у соціальній мережі X.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.