Історичне рішення ЄС по Україні: коли тепер вступ і хто дотиснув Орбана? НАЖИВО

- Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.
- Президент України Володимир Зеленський ухвалене рішення назвав перемогою України та всієї Європи.
- «Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав Зеленський у мережі X.
- Також на саміті ЄС вирішили надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС. А переговори про вступ до ЄС із Боснією та Герцеговиною розпочнуться тоді, коли цією країною буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, зазначив голова Європейської ради.
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