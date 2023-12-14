Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Історичне рішення ЄС по Україні: коли тепер вступ і хто дотиснув Орбана? НАЖИВО

  • Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.
  • Президент України Володимир Зеленський ухвалене рішення назвав перемогою України та всієї Європи.
  • «Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав Зеленський у мережі X.
  • Також на саміті ЄС вирішили надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС. А переговори про вступ до ЄС із Боснією та Герцеговиною розпочнуться тоді, коли цією країною буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, зазначив голова Європейської ради.

Про це дивіться наживо у програмі «Свобода Live» о 22:00 на @Радіо Свобода:

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Палата представників США офіційно схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена 93290 views

2

В «Укренерго» повідомили про пошкодження теплоелектростанції через обстріл 28255 views

3

Москва погрожує заходами у відповідь, якщо ЄС обмежить пересування дипломатів РФ 20085 views

4

«Це можливо» – Зеленський про продовження війни без підтримки союзників 18741 views

5

Війська РФ запустили ракети в бік Старокостянтинова на Хмельниччині – Повітряні сили 10920 views

6

Боррель розповів, скільки боєприпасів на шляху до України 9760 views

7

«Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей» – Путін на «прямій лінії» про війну проти України 9418 views

8

«Київстар» повертається: що треба зробити для відновлення звʼязку 9340 views

9

Нардеп Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – «Схеми» (ОНОВЛЕНО) 8550 views

10

Зеленський: будь-яка угода, що передбачає відмову від територій, є «абсолютним божевіллям» 8371 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG