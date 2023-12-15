У Дніпрі розпочали реконструкцію багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета

У Дніпрі розпочали реконструкцію багатоповерхового будинку на житломасиві Перемога, у який 14 січня цього року влучила російська ракета Х-22, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповів представник підрядної організації Андрій Пашко, у будинку спершу демонтують понад тисячу бетонних секцій – це два під’їзди, пошкоджені внаслідок удару. Загалом – 72 квартири.

Зараз об’єкт огородили парканом, на місце заїздить спеціалізована техніка.

«Треба обережно розібрати кожну цеглину, зачистити кожну деталь, а потім баштовим краном спустити. Усього – понад 1 050 панелей. Процес демонтажу небезпечний і ніхто не знає, як поведе себе конструкція. Проте ми знаємо, як розбирати безпечно. Після демонтажу упорядкуємо фасадну частину будинку та виконаємо благоустрій території», – сказав Пашко.

Директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер каже, що мешканців ще 42 квартир, які межують з аварійними частинами під’їзду, відселять. Тим з них, хто орендуватиме житло, місто компенсує витрати.

За інформацією з міськради, за цей рік повністю відновили вцілілу частину будинку: вставили вікна, замінили ліфти, полагодили фасад. Мешканці повністю зруйнованих квартир отримали компенсацію – по 2 млн грн.

За планами, монтажні роботи триватимуть до березня 2024 року. А ввесь проєкт реконструкції передбачено завершити за рік.Що буде на місці знесених під'їздів поки не визначилися. Місцеві жителі пропонують меморіальний знак або капличку, де можна було б вшанувати пам’ять загиблих.

Також поблизу будинку відновили імпрловізовану меморіальну зупинку, яка згоріла цими днями. Люди знову несуть сюди іграшки та квіти.

14 січня 2023 року армія РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі, загинули близько пів сотні людей, з них шестеро – діти.