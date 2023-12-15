По 80 атак три дні поспіль: Росія атакує Авдіївку та рештки Мар'їнки

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив вдень 15 грудня в телеграмі, що армія Росії три дні поспіль здійснює близько 80 штурмових дій щодобово в зоні його відповідальності, більшість з них – на Донецькому напрямку.

«Штурмові групи здебільшого до 20 осіб. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулося збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби», – наголосив бригадний генерал.

У зоні відповідальності Тарнавського – Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар та Роботине. Саме на перших двох напрямках – це захід від окупованого Донецька – український Генштаб фіксує загострення вже кілька діб.

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Вранці 15 грудня відомство повідомило про більш ніж 60 атак, причому сама Мар’їнка у звітах вже не фігурує. Судячи з карти DeepState, місто на 96% окуповане росіянами.

Складна ситуація і під Авдіївкою: американський Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував 14 грудня нове просування загарбників у районі Степового на північний захід від міста.

Російські «воєнкори» також стверджували, що Росія нібито вже закріплюється на південно-східних околицях Авдіївки в районі вулиці Колосова, проте підтверджень цьому аналітики не знайшли.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

На що розраховують загарбники, три дні поспіль ведучи таку кількість атак на захід від Донецька?

Чим загрожує ЗСУ втрата Мар’їнки?

І чи є спосіб зупинити повільне просування російських сил на Донбасі?

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Схід

Сьогодні, 15 грудня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, війська РФ продовжують атакували на шести напрямках. Днями Тарнавський заявив, що російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Британська розвідка припускає, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії. Водночас вірогідність прориву Росії тут британська розвідка оцінює як «вкрай малоймовірну».

10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною», Росія не припиняє ведення наступальних дій на всьому фронті.

У звіті 11 грудня Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.