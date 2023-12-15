Тарнавський: війська РФ не зменшують кількості боєзіткнень, почали частіше завдавати авіаударів

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявляє, що російські війська не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні угруповання військ «Таврія».

«Три дні поспіль – близько 80 штурмових дій щодобово. Більшість – на Донеччині. Штурмові групи переважно до 20 людей. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби», – написав він в телеграмі.

За його даними, протягом минулої доби російські війська завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, війська РФ продовжують атакували на шести напрямках.

Днями Тарнавський заявив, що російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.