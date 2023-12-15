Британська розвідка назвала цілі російської армії в Мар’їнці

Російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, «тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка та прилеглими до нього районами». Росія, ймовірно, ще «більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюється Україною, що залишилися в межах міста», кажуть у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, «однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, швидше за все, буде забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового».

«Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», – зазначають у Міноборони Британії.

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту від початку вторгнення, і бої серед руїн тривають майже щодня.