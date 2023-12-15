Лікарку з Маріуполя заочно засудили до довічного увʼязнення за державну зраду – СБУ

Український суд засудив заочно до довічного увʼязнення лікарку-офтальмолога з Маріуполя Валентину Чехову, яка перейшла на бік Росії і здала сімох поранених військовослужбовців ЗСУ, повідомила 15 грудня Служба безпеки України.

Тяжкопоранених українських військових госпіталізували до лікарні, де працювала Чехова, під час боїв за Маріуполь у березні 2022 року. Там медперсонал знищив їхню форму та документи, оформивши як цивільних пацієнтів.

Згодом лікарню захопили російські військові. Вони проводили обходи палат у пошуках поранених українських бійців. Чехова вказала росіянам, де лежали госпіталізовані військові ЗСУ, а також здала лікаря, який їх лікував, стверджує слідство.

Поранених відправили до російської вʼязниці, де згодом катували, пише СБУ. Російські військові також сказали готуватися до «повільної смерті» фахівцеві, який лікував українців, але йому вдалося врятуватися втечею.

Чехову визнали винною у державній зраді.