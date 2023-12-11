Коригував удари по Миколаєву, втікати збирався на лівобережжя Херсонщини – СБУ про затримання агента РФ

Служби безпеки повідомила про затримання агента сил РФ, який розвідував позиції та маршрути ЗСУ на Миколаївщині.

«Передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх «кураторів» з російського гру 10 тис грн «авансу» на власну банківську картку. Наступні суми мали надходити фігуранту по мірі надання ним нових координат базування та переміщення українських військ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, аісля виконання всіх завдань російська сторона обіцяла «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних на тимчасово окупованій частині Херсонщини. За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт «куратора» та «умовні фрази», які той використав для встановлення агентурного зв’язку.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.