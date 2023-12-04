СБУ заявляє про затримання навідника ударів по Києву перед Новим роком-2023

Служба безпеки України затримала підозрюваного в коригуванні ракетних ударів по Києву напередодні 2023 року – про це відомство заявило 4 грудня.

«Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини», – заявили у відомстві.

За заявою СБУ, 40-річного чоловіка затримали у його власному помешканні в Києві. Він нібито наприкінці 2022 року оформив статус волонтера та виїхав до Росії через інші країни. При в’їзді до Росії він заявив співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати і одразу передав координати, за якими, ймовірно, був розташований один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні.

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«Вже через декілька днів загарбники здійснили по цій «локації» повітряну атаку. Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну «евакуацію» до країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

У Службі уточнили, що фігурант «втемну» використовував своїх родичів-жителів Житомирської області для отримання розвідувальної інформації, а в Києві фотографував об’єкти під час прогулянок.

Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує довічне ув’язнення в разі визнання винним.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 1 грудня, від початку повномасштабного вторгнення Росії ОГП передав до суду майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за обвинуваченнями в державній зраді.

31 грудня 2022-го і 1 січня 2023 року російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Щонайменше одна людина в Києві загинула внаслідок обстрілу 31 грудня.