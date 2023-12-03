В уряді Угорщини відреагували на пояснення СБУ щодо заборони виїзду Порошенка за кордон

В уряді Угорщини відреагувала на заяву Служби безпеки України про те, що лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон, бо він нібито збирався зустрітися з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, що Росія планувала використати в інформаційно-психологічних спецопераціях проти України.

«У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини і такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському cоюзі», – написав у соцмережі X ввечері 2 грудня представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Петро Порошенко раніше заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

У прикордонній службі зазначили, що стосовно виїзду Порошенка за кордон у прикордонників було підтвердження про скасування відрядження.

Згодом перший заступник голови Верховної Ради, представник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.

2 грудня в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України».

У «Євросолідарності» заявили, що «спроби влади виправдати зрив візиту Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про нібито ймовірність зустрічі пʼятого президента України з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами «викликають відвертий подив».

«Саме з 1 по 8 грудня у Порошенка були заплановані візити лише до двох країни: Польщі та США. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного головою ВР розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були пов’язані із зустріччю з Орбаном. Тут не йдеться про якісь інші дати», – заявили у «Європейській солідарності».

У повідомленні наголошується, що, крім Порошенка, «всіх депутатів «Європейської солідарності», які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі й Держдепі США, теж не випустили з України».