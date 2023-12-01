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ОГП: від лютого 2022 року до суду передали майже 1,5 тисячі справ про держзраду

З 24 лютого 2022 року прокурори також передали до суду 2934 обвинувальних акти за статтею про колабораційну діяльність.
З 24 лютого 2022 року прокурори також передали до суду 2934 обвинувальних акти за статтею про колабораційну діяльність.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Офіс генерального прокурора передав до суду майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за обвинуваченнями в державній зраді.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, з 24 лютого 2022 року прокурори також передали до суду 2934 обвинувальних акти за статтею про колабораційну діяльність.

«222 – пособництво державі-агресору, 237 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 1191 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України», – йдеться в повідомленні.

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Станом на 21 листопада Офіс генерального прокурора України зареєстрував 113 522 провадження про ймовірні воєнні злочини і злочини агресії. За даними ОГП, 681 представник військово-політичного керівництва Росії є підозрюваним.

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