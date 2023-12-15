Сили РФ обстріляли Херсон із артилерії, поранені двоє жінок – влада

Російська армія з артилерії обстріляла Херсон удень 15 грудня, повідомив голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін. За його даними, удар був завданий по житловому будинку в Дніпровському районі міста.

Дві місцеві жительки зазнали поранень. У жінки 78 років діагностували вибухову травму та контузію, жінка 63 років має перелом передпліччя та забій щелепи.

Обох постраждалих доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.