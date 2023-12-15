Сили РФ атакували Херсон: влучили в будинок та ринок – влада

У четвертій годині ранку 15 грудня, сили РФ вдарили по Херсону, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На відео – Херсон після чергових ворожих обстрілів», – зазначив місцевий чиновник.

Як розповіли в ОВА, о четвертій ранку російські військові атакували ринок. Пошкоджено з десяток торговельних приміщень, в яких повибивало вікна та двері.

Також в ОВА нагадали, що 14 грудня ввечері у Центральному районі 57-річний херсонець отримав смертельні поранення. Він помер у лікарні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.