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Сили РФ обстріляли центр Херсона, загинув 57-річний чоловік – влада

Дитячий садок у Херсоні після російського обстрілу, грудень 2023 року, ілюстративне фото
Дитячий садок у Херсоні після російського обстрілу, грудень 2023 року, ілюстративне фото

Унаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку військ РФ загинула одна людина.

«Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці», – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Спершу він повідомив, що поранений був госпіталізований у стані середньої тяжкості, але в наступному повідомленні вказав, що чоловік від отриманих травм помер.

Також до лікарні потрапила жінка 1931 року народження.

«Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17:00. Травмованій надається медична допомога і проводиться дообстеження», – відзначив начальник МВА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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