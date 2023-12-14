Сили РФ обстріляли центр Херсона, загинув 57-річний чоловік – влада

Унаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку військ РФ загинула одна людина.

«Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці», – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Спершу він повідомив, що поранений був госпіталізований у стані середньої тяжкості, але в наступному повідомленні вказав, що чоловік від отриманих травм помер.

Також до лікарні потрапила жінка 1931 року народження.



«Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17:00. Травмованій надається медична допомога і проводиться дообстеження», – відзначив начальник МВА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.