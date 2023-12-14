На Херсонщині через удар військ РФ поранена літня жінка – ОВА

Російська армія у четвер обстріляла багатоквартирний будинок в Антонівці, є постраждала, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

«В одній з осель поранення отримала 79-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні каретою швидкої. Медики проводять обстеження та надають потерпілій допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова ОВА Олександр Прокудін писав, що армія РФ із ночі й до ранку крила вогнем Херсон, зокрема житлові квартали міста. Медична допомога знадобилася 80-річній жінці.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.