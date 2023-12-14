Через нічні російські обстріли Херсона поранена людина – влада

Внаслідок нічних російських обстрілів Херсона постраждала одна людина, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, 80-річна жінка отримала вибухову травму і осколкове поранення грудної клітини.

В обласній військовій адміністрації додають, що з ночі й до ранку російська армія обстрілювала житлові квартали Херсона.



«Обстрілами пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки. Подекуди у місцях влучання вирували пожежі, котрі ліквідували вогнеборці», – повідомили в ОВА.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.