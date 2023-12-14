«Нічого такого в Україні немає» – Путін порівняв так звану «СВО» і операцію Ізраїлю в Газі

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що рівень руйнувань цивільної інфраструктури і шкоди для цивільного населення від війни, яку РФ веде проти України, є меншим, ніж від війни Ізраїлю проти угруповання «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним). Про це очільник російської держави сказав 14 грудня, відповідаючи на запитання турецького журналіста про ситуацію в Секторі Гази.

«Те, що відбувається, – це катастрофа. Подивіться на «СВО» (російська офіційна назва війни проти України – ред.) та на операцію в Газі та відчуйте різницю: нічого такого в Україні немає», – сказав Путін.

Унаслідок російського вторгнення повністю знищені десятки населених пунктів, приміром, Марʼїнка на Донеччині (довоєнне населення близько 10 тисяч людей) чи Попасна на Луганщині (населення станом на 2020 рік – майже 20 тисяч людей). Лише в Маріуполі під час облоги навесні 2022 року могли загинути, за оцінками, десятки тисяч людей – довоєнне населення міста становило понад 400 тисяч людей.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2023-го.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

«Хамас» напав на Ізраїль 7 жовтня – загинуло понад 1200 людей, понад двісті були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Гази, який перебуває під контролем угруповання. За даними підконтрольного «Хамас» міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь перевищила 15 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.