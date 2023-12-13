Ізраїль повідомив про одні з найбільших бойових втрат від початку операції в Газі

Ізраїль 13 грудня оголосив про одні з найбільших бойових втрат за добу під час операції проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США) в Секторі Гази.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих військових, серед них – полковник і підполковник.

Інтенсивні бої тривають як на півночі, так і на півдні Сектору Гази через день після того, як ООН закликала до негайного гуманітарного припинення вогню, і після того, як президент США Джо Байден заявив, що «невибіркове» бомбардування цивільних осіб Ізраїлем впливає на міжнародну підтримку.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військові продовжуватимуть бої, незважаючи на міжнародний тиск щодо припинення вогню.

4 грудня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) прозвітувала про виявлення в Секторі Гази понад 800 тунелів, 500 з них було знищено, у тому числі за допомогою вибухівки.

За даними ізраїльських військових, тунелі проходять під школами і спортивними центрами, мечетями й лікарнями на території Гази.

«Хамас» уже багато років використовує розгалужену систему підземних ходів у військових цілях, зокрема для проникнення на ізраїльську територію. Так було і під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, кажуть у ЦАХАЛ.

Напередодні видання Wall Street Journal повідомило, що ізраїльська армія почала закачувати морську воду до комплексу тунелів у Секторі Гази, який використовує «Хамас». За даними американського видання, Ізраїль попередив про це США. У Вашингтоні вважають, що затоплення допоможе знищити тунелі, в яких джихадисти приховують зброю й боєприпаси, і зруйнувати інфраструктуру «Хамасу». Операція може тривати кілька тижнів. Водночас, зазначає видання, деякі американські чиновники стурбовані тим, що закачування морської води може поставити під загрозу постачання до Сектору Гази прісної води, а також призвести до забруднення ґрунту небезпечними речовинами.

«Хамас» напав на Ізраїль 7 жовтня – загинули понад 1200 людей, понад двісті були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Гази, який перебуває під контролем угруповання. За даними підконтрольного «Хамас» Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь перевищила 15 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.