ООН не засудила «Хамас» у резолюції про припинення вогню у Секторі Гази. Повідомляють про залив водою тунелів у секторі

Генеральна асамблея ООН 12 грудня ухвалила резолюцію з вимогою негайно припинити вогонь у зоні палестино-ізраїльського конфлікту, звільнити всіх заручників та дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Документ, запропонований Єгиптом та Мавританією, підтримали 153 держави, зокрема Бразилія, Іран, Іспанія, Канада, Китай, Росія, Франція, Швейцарія, Швеція. Проти висловилися десять країн, серед яких Ізраїль, США та Австрія. Утрималися від голосування 23 держави, включаючи Велику Британію, Німеччину та Україну.

Поправку до проєкту резолюції, внесену США, з вимогою засудити палестинський рух «Хамас», визнаний терористичним у США та ЄС, було відхилено. Не пройшла й поправка Австрії, яка уточнювала, що ізраїльські заручники утримуються «Хамас» та іншими угрупуваннями ісламізму.

Проєкт резолюції, поданий на голосування, загалом повторює текст документа, запропонованого ОАЕ у Раді безпеки ООН 9 грудня, який було відхилено через вето США.

Резолюція Генсамблеї має символічний характер і не є обов’язковою до виконання на відміну від резолюції Ради безпеки ООН.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала закачувати морську воду до комплексу тунелів у Секторі Гази, який використовує «Хамас», повідомляє Wall Street Journal. За даними американського видання, Ізраїль попередив про це США. У Вашингтоні вважають, що затоплення допоможе знищити тунелі, в яких джихадисти приховують зброю та боєприпаси, та зруйнувати інфраструктуру «Хамас». Операція може тривати кілька тижнів. Водночас, зазначає видання, деякі американські чиновники стурбовані тим, що закачування морської води може поставити під загрозу постачання Сектору Гази прісної води, а також призвести до забруднення ґрунту небезпечними речовинами.

ЦАХАЛ не коментував інформацію щодо використання морської води для затоплення тунелів. За інформацією WSJ, у середині листопада ізраїльські військові завершили встановлення щонайменше п'яти насосів приблизно за півтора кілометри на північ від табору біженців Аш-Шаті. За даними ізраїльської газети The Jerusalem Post, тоді ж розпочався процес затоплення тунелів.

4 грудня ЦАХАЛ прозвітував про виявлення в Секторі Гази понад 800 тунелів, 500 з них було знищено, у тому числі за допомогою вибухівки.

За даними ізраїльських військових, тунелі проходять під школами та спортивними центрами, мечетями та лікарнями на території Гази.

«Хамас» уже багато років використовує розгалужену систему підземних ходів у військових цілях, зокрема для проникнення на ізраїльську територію. Так було і під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, твердять у ЦАХАЛ.

«Хамас» напав на Ізраїль 7 жовтня – загинуло понад 1400 людей, понад двісті були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Гази, який перебуває під контролем угруповання. За даними підконтрольного «Хамас» міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь перевищила 15 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.