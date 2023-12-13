Ізраїль заявив про загибель близько 20-ти заручників з числа ще не звільнених з полону «Хамас»

Ізраїль заявив про загибель 19 із 135 заручників, які перебувають у полоні угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) у Секторі Гази, повідомила агенція Reuters. Водночас Times of Israel з посиланням на Армі юоборони Ізраїлю підтвердила загибель 18 із тих, хто все ще утримується бойовиками.

За повідомленнями, серед загиблих є громадянин Танзанії.

Армія оборони Ізраїлю повідомила раніше, що військові знайшли тіла двох заручників, яких бойовики утримували у Газі. Ними виявилися 27-річна жінка та 36-річний чоловік.

«Наше завдання – знайти зниклих та повернути всіх заручників додому. Ми працюємо разом із органами безпеки, використовуючи всі розвідувальні та оперативні засоби, щоб повернути всіх заручників додому», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Жертвами нападу «Хамас» на Ізраїль стали 1200 людей, понад 240 були взяті в заручники. Наразі вільнено понад сто заручників, це жінки, діти та іноземці.

За даними підконтрольного «Хамас» міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь перевищила 15 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.