Нетаньягу у розмові з Путіним розкритикував РФ за її позицію

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Росії Володимир Путін провели в неділю телефонну розмову – на тлі бойових дій у Секторі Гази. Розмова тривала близько 50 хвилин. Сторони не згадують, хто був ініціатором розмови. За даними Times of Israel, Нетаньягу на якийсь час залишив засідання кабінету міністрів, щоб поговорити з Путіним.

В офіційних повідомленнях про розмову, які опублікували сторони, по-різному розставлено акценти. У повідомленні пресслужби Нетаньягу йдеться, що прем’єр-міністр Ізраїлю «висловив невдоволення антиізраїльською позицією російських представників в ООН та на інших майданчиках», а також «розкритикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном».

Водночас Нетаньягу «висловив вдячність Росії за зусилля зі звільнення громадянина Ізраїлю, який також має російське громадянство» і попросив Путіна чинити тиск на Червоний Хрест у питанні доступу до заручників.

У повідомленні Кремля йдеться, що у центрі уваги була «катастрофічна гуманітарна ситуація в Секторі Гази». При цьому сказано, що Путін «засуджує тероризм у всіх його проявах», але вважає важливим, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до тяжких наслідків для цивільного населення. Російська сторона, як мовиться в повідомленні, готова сприяти «у полегшенні страждань мирних жителів та деескалації конфлікту». Чи йшлося про якісь конкретні мирні ініціативи, не повідомляється.

Днями Путін відвідав із візитом ОАЕ та Саудівську Аравію, а також прийняв у Москві президента Ірану, країни, з якою Росія активно співпрацює, зокрема у військово-технічній сфері, та яка підтримує ворожі Ізраїлю сили на Близькому Сході, включаючи угруповання «Хамас» (визнане терористичним ЄС і США). Президент Ебрахім Раїсі на зустрічі з Путіним звинуватив Ізраїль у «геноциді» жителів Гази, Путін цим реплікам не заперечував.