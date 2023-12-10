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Нетаньягу у розмові з Путіним розкритикував РФ за її позицію

За повідомленнями, Нетаньягу, серед іншого, «розкритикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном»
За повідомленнями, Нетаньягу, серед іншого, «розкритикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Росії Володимир Путін провели в неділю телефонну розмову – на тлі бойових дій у Секторі Гази. Розмова тривала близько 50 хвилин. Сторони не згадують, хто був ініціатором розмови. За даними Times of Israel, Нетаньягу на якийсь час залишив засідання кабінету міністрів, щоб поговорити з Путіним.

В офіційних повідомленнях про розмову, які опублікували сторони, по-різному розставлено акценти. У повідомленні пресслужби Нетаньягу йдеться, що прем’єр-міністр Ізраїлю «висловив невдоволення антиізраїльською позицією російських представників в ООН та на інших майданчиках», а також «розкритикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном».

Водночас Нетаньягу «висловив вдячність Росії за зусилля зі звільнення громадянина Ізраїлю, який також має російське громадянство» і попросив Путіна чинити тиск на Червоний Хрест у питанні доступу до заручників.

У повідомленні Кремля йдеться, що у центрі уваги була «катастрофічна гуманітарна ситуація в Секторі Гази». При цьому сказано, що Путін «засуджує тероризм у всіх його проявах», але вважає важливим, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до тяжких наслідків для цивільного населення. Російська сторона, як мовиться в повідомленні, готова сприяти «у полегшенні страждань мирних жителів та деескалації конфлікту». Чи йшлося про якісь конкретні мирні ініціативи, не повідомляється.

Днями Путін відвідав із візитом ОАЕ та Саудівську Аравію, а також прийняв у Москві президента Ірану, країни, з якою Росія активно співпрацює, зокрема у військово-технічній сфері, та яка підтримує ворожі Ізраїлю сили на Близькому Сході, включаючи угруповання «Хамас» (визнане терористичним ЄС і США). Президент Ебрахім Раїсі на зустрічі з Путіним звинуватив Ізраїль у «геноциді» жителів Гази, Путін цим реплікам не заперечував.

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