«Вушко голки, через яке тягли санкційного верблюда, закрилося»: про мету візиту Путіна до ОАЕ і Саудівської Аравії

Російський президент Володимир Путін відвідав Об'єднання Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. І там і там йому влаштували урочистий прийом – попри те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав наказ на арешт російського президента. Прокремлівські медіа подали цю поїздку як доказ того, що Заходу не вдалося досягти ізоляції Росії, і що вона, як і раніше, продовжує відгравати важливу роль Росії на світовій арені. А що насправді стоїть за візитом Путіна? І який тут знак для України? Адже арабські лідери до Києва не поспішають, водночас, Путіна вони зустрічають з почестями.

Про приховану мету візиту Путіна до ОАЕ та Саудівської Аравії у програмі Свобода Live розповів політик і дипломат Роман Безсмертний.

Пишний прийом. Це щось означає?

– Про що говорить такий урочистий прийом Путіна в арабських країнах?

– Арабські країни набагато пишніше зустрічають будь-кого, хто до них прибуває. Власне, Схід це справа дуже тонка, дуже делікатна і поки ти гість, то тобі віддається пошана, хто б ти не був, тому що ти гість. Але варто тобі покинути межу двору, міста чи держави, то до тебе будуть відноситися так, як відносились до того. Більше того, тобі дадуть відповідну оцінку. Але традиційно, це ніхто, ніде і ніколи не буде розголошувати.

Вушко голки, через яке воно протягнули санкційного верблюда, закрилося

Власне, є кілька нюансів цього візиту, які залишаються в тіні, але це були ключові речі.

Що стосується Еміратів (ОАЕ), то фактично, ось це вушко голки, через яке протягнули санкційного верблюда через п'ять центральноазійських держав, закрилося. І ні Казахстан, ні Узбекистан, ні Киргизстан, ні Таджикистан, ні Туркменістан вже не в змозі задовольняти апетит, особливо російського ВПК, який впродовж останніх двох років зростає особливо активно.

Їх переключили на певні програми. І не випадково, лідери ОАЕ так багато проводили часу у 2022 році в Європі.

Але якщо подивитися шлях цієї всієї продукції, а наші військові дуже часто зараз знаходять в різному російському військовому обладнанні британські, американські, нідерландські компоненти, то вони потрапляли, і продовжують, на жаль, потрапляти до Росії, власне, через Емірати.

Емірати стають ключовим центром обходу санкційних механізмів

Більше більше того, навіть якщо взяти такі напрямки, як, наприклад, золото, як товари розкоші, то і вони потрапляють і продовжують потрапляти. І на даний час вже 60% їх надходить до Росії через Емірати. Емірати стають ключовим центром обходу санкційних механізмів, які діють сьогодні. І Путін, як ви бачите, всіляко підіграє цьому. І тут уже справа для європейського, світового співтовариства, як у цій ситуації повести себе для того, щоби Путін не відновив технологічні ланки, особливо, які стосуються безпекового сектора. Але це головна тема, власне, короткого візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Окрім того, він вирішує свого роду тему ізоляції. Трубити про це будуть дуже багато російських ЗМІ. Тим більше це збіглося із конференцією, яка стосується питань клімату. І тому воно там буде крутитися. Але це те, що зараз не озвучується. І воно є головним у швидкій поїздці московського «фюрера» до Абу-Дабі.

Тут іще одна є річ, яка дуже важлива. Абу-Дабі завжди був дуже ласий до технологій, сучасних технологій. І той, хто працював в українському уряді, в парламенті, знає, що в Україні дуже багато працюють різного роду представників Еміратів для того, щоб навіть скуповувати авторські права. А не просто там долучатися до технологій і вкладати інвестиції. Тобто в цьому відношенні ОАЕ використовує зараз «фюрер», як хоче. І дай їм Богу успіху в цьому відношенні.

Однак оця перша частина щодо каналу постачання подвійних технологій, товарів подвійного призначення і так далі. Особливо ті, які стосуються сектору інформатизаційного, сектору напівпровідників. Це центральний пункт цієї поїздки.

Що Путін хоче від Саудівської Аравії?

– Саудівська Аравія, Ер-Ріяд, то інша справа.

Два тижні тому, у зв'язку із тим, що цього року на ринок сирої нафти вийшла Бразилія, підскочили об'єми видобутку і ціни на ринку різко впали зі 100 до 66.

Ключове: як зменшити видобуток, щоб втримати ціни

Зрозуміло, що на високосірчану нафту Росії це дуже серйозно позначиться, і там ціни ще більше впадуть. Відтак, бюджет наступного року недоотримує величезні гроші.

Тому ключова тема це: як зменшити зараз видобуток для того, щоб втримати ціни на нафту. Це ключова тема цієї поїздки.

Разом з тим, оці кадри, які ви показали, які стосуються зустрічей із Раїсі, вони були і в Абу-Дабі, і в Ер-Ріяді. Чому? Бо справа в тому, що Путіну і Тегерану, скажімо так, мусульманським фундаменталістам не вдалося провалити заходи саудитів і Еміратів відносно стабілізації на Близькому Сході.

Це по-перше. А по-друге, війна в Ізраїлі і всі попередні роки створювала певні проблеми, особливо на ринку нафти і нафтопродуктів.

Але, зараз, несподівано для тих, хто накачував «Хамас» (угруповання визнане терористичним у США та ЄС) зброєю і штовхав його на цей терористичний акт проти Ізраїлю, цього не відбулося. І очевидно, що роль саудитів і Еміратів зросла завдяки сильній економіці. Вони тримають стабільну ситуацію, а ідея створення Союзу Близькосхідних держав, по типу Європейського Союзу і підключення до нього Африканського Союзу, продовжує домінувати. І, до речі, обидві ідеї передбачали і передбачають участь Ізраїлю.

Відтак, зараз ключова тема московського «фюрера» Путіна і Ірану – це заглиблювати близькосхідну кризу.

І коли ви будете чути слова, що Путін там щось белькоче про вирішення цієї близькосхідної кризи, він бреше. Як бреше і Раїсі.

Україна, Росія: ставлення арабського світу

– Україна доклала дуже багато зусиль, принаймні так це комунікувалося з боку української влади, щоби спробувати схилити країни арабського світу на свій бік, щоб вони відмовились від своєї славнозвісної нейтральності. Згадаємо хоча б цю зустріч радників безпеки у Джидді. Чи не нівелює те, що ми бачимо зараз, ось цей візит Путіна і така почесна зустріч його, усі українські зусилля? Чи український трек окремо, а російський трек окремо і не треба їх пов'язувати?

– Перше, щодо зустрічі, прийому, пишноти. Тут немає значення. Приїде пан Зеленський – будуть приймати, прийде Путін – будуть так само приймати. Просто тут треба розуміти – це Схід, якби можна було, то вивели би верблюдів і кого тільки завгодно, і танці, і співи, все було б по максимуму, просто що у Путіна часу не було на театри ці.

Вони прекрасно розуміють, що вони тримаються на тонкій вуглеводнів

Друге. Справа в тому, що близькосхідна політика, особливо у цих країн, які набирають колосальні економічні обороти, вона має велику кількість проблем. Так, вони увірвалися у світову економіку, але вони прекрасно розуміють, що вони тримаються на тонкій нитці вуглеводнів.

І не випадково вони приймають, зокрема, у себе і кліматичний саміт, бо він перетискає їм горло, і їм треба шукати себе в цій ситуації.

А Путін є сьогодні, скажімо так, людиною, з якою більшість не хоче мати справи, не хоче працювати з ним. Але Росія має певні речі, які край потрібні Сходу. Тому вони будуть приймати і Путіна, і будуть спілкуватися із ним.

Разом з тим, якщо брати ОАЕ, то поруч із аеродромом, де сідали російські літаки, в тому числі, воєнні, знаходиться американськ військова база. Емірати повністю залежні в безпековому питанні від США.

Еоротка дистанція, вона має телефонний характер між Вашингтоном і Абу-Дабі

Звідси треба розуміти, що це ще й виконання певної резидентської ролі, яку сьогодні на цій зустрічі відігравав нині діючий, виконуючий обов'язки президента, тому що вони там міняються по черзі – шейхи цих семи федеральних суб'єктів, Об'єднаних Арабських Еміратів. І у них дуже коротка дистанція, вона має телефонний характер між Вашингтоном і Абу-Дабі. Це перше дуже важливе

Я не виключаю навіть, що шейх, можливо, міг передати інформацію, яка стосується певних позицій, в тому числі Вашингтона. Скоріше за все це так і є.

Путін звісно сказав про «плановий візит», але він ніякий не плановий візит не був, тому що ніхто його не готував.

Він з'явився в Абу-Дабі, тому прибув і до Ер-Ріяду. І на цю річ треба теж звертати увагу і розуміти, що Абу-Дабі виконує свою роль такого посередника.

Тепер що стосується саудитів. А тут ситуація ще серйозніше, тому що очевидно, що Мухаммед бін Салман у досить складній ситуації у зв'язку із війною в Ізраїлі.

От-от мав відбутися цілий ряд глобальних кроків з відновлення дипломатичної системи, економічного союзу. І ці інтереси, ці ініціативи виходили з Ер-Ріяду.

А для Путіна сьогодні дуже важливо, щоби в цю ситуацію не втручалися саудити. Чому? Бо через декілька годин він сів за стіл з Раїсі.

Ситуація в Ємені катастрофічна, там іде війна. І з одного боку Іран, з другого боку саудити воюють. Якщо на даний час саудити займуть позицію Ізраїлю, а вона по суті такою і є, які б там офіційні документи не були озвучені, то зрозуміло, що утримувати цей конфлікт Ірану буде неможливо.

Не випадково Раїсі на зустрічі з Путіним казав про «наші двосторонні стосунки і ситуацію на Близькому Сході». Тобто насправді наступає момент істини, момент перелому.

Путін і Тегеран цікавляться тим, щоб на Близькому Сході горіло

Зрозуміло, що всі вони будуть казати, що вони найбільше турбуються про Палестину. Хоча між Палестиною, палестинцем і «Хамас», різниця приблизно як небо і земля. Тобто вони думають, що всі ідіоти, всі дурні, ніхто не розрізняє хто є хто в цій ситуації. І тому можна пудрити мізки всім, і робити свою паскудну справу.

Насправді сьогодні Путін і Тегеран зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході горіло. І горіло дуже активно. Але от справа в тому, що не Ер-Ріяд, не Абу-Дабі не зацікавлені в цьому.

І вони будуть ситуацію гасити, використовуючи свій економічний вплив і так далі. Вони дають можливість розв'язати проблему «Хамасу». Тому що і для Єгипту, і для обох цих країн, в тому числі для інших сусідів, «Хамас» – це проблема. Була і залишилася...