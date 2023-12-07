У Секторі Гази загинув син ізраїльського міністра, колишнього голови Генштабу

У Секторі Гази в боях з радикальним угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) загинув син колишнього начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та нинішнього міністра ізраїльського уряду Гаді Айзенкота Галь Айзенкот. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ про втрати. За останню добу, як повідомляється, у Секторі Гази загинули двоє ізраїльських військовослужбовців, 25-річний старший сержант Галь Айзенкот загинув на півночі Сектора.

Його батько Гаді Айзенкот очолював Генштаб у 2015-2019 роках. Депутат Кнесета від опозиції, 12 жовтня, він увійшов до складу військового кабінету в уряді національної єдності, створеному після нападу «Хамас» на Ізраїль.

Загальна кількість загиблих ізраїльських військових з початку наземної операції в Газі наприкінці жовтня перевищила 80. Про кількість убитих бійців «Хамас» не повідомляється. Підконтрольне угрупуванню міністерство охорони здоров’я Гази каже про понад 17 тисяч загиблих палестинців. Ці дані не є верифікованими з незалежних джерел.