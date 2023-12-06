Уряд Ізраїлю схвалив збільшення поставок палива для Сектора Гази

Ізраїль у середу схвалив «мінімальне» збільшення поставок палива до Сектора Гази, щоб запобігти «гуманітарному колапсу», повідомила канцелярія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

«Мінімальне допостачання палива необхідне для запобігання гуманітарному колапсу та спалаху епідемій», – повідомила канцелярія Нетаньягу у твітері.

Повідомляється, що поставки будуть здійснені у південну частину Сектора Гази.

Ця «мінімальна кількість» переглядатиметься «іноді військовим кабінетом», додали в уряді, не вказавши, наскільки збільшаться поставки.

Як передає The Times of Israel, рішення про збільшення обсягів палива для Гази було ухвалене за наполягання США. Вашингтон зажадав подвоїти або навіть потроїти щоденні поставки у 60 000 літрів.

За даними ООН, 3-4 грудня у Сектор Гази через КПП «Рафах» пройшли приблизно по 100 вантажівок з гуманітарною допомогою та по 70 тонн палива. Це набагато менше тих обсягів допомоги, яка була доставлена до Гази під час гуманітарної паузи 24 литопада – 1 грудня.