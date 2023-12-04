Президентка МКЧХ заявила про прибуття до Гази

Президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч прибула в понеділок до охопленої війною Гази, закликаючи до захисту цивільного населення на палестинській території, де, за її словами, людські страждання є «нестерпними».



«Я прибула до Гази, де страждання людей нестерпні. Я повторюю наш наполегливий заклик до захисту цивільних осіб, відповідно до законів війни та до безперешкодного надходження допомоги. Заручників треба звільнити і МКЧХ має бути дозволено безпечно їх відвідувати», – написала вона в соцмережі Х.



Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що поїздка президентки організації Мір’яни Споляріч до регіону відбуватиметься в кілька етапів, а «візит до Ізраїлю очікується протягом найближчих тижнів», пише AFP.



МКЧХ зазнав критики з обох сторін конфлікту за ненадання адекватної допомоги ізраїльським заручникам, утримуваним угрупованням «Хамасом» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) і палестинським в’язням, утримуваним Ізраїлем,



Візит Мір’яни Споляріч Еґґер відбувся після того, як у п’ятницю відновилися бойові дії після зриву тижневого перемир’я, укладеного за посередництва Катару, США і Єгипту, під час якого Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених.

Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».