ООН засуджує «катастрофічне» відновлення бойових дій в Газі

Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) порушило умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».

30 листопада «Хамас» та Ізраїль погодилися продовжити гуманітарну паузу ще на один день. Це сталося після того, як угруповання звільнило 16 заручників, з них – громадяни Ізраїлю.

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Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило щонайменше 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися громадяни Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.