Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

ООН засуджує «катастрофічне» відновлення бойових дій в Газі

Дим піднімається з будівель, які все ще тліють після ударів Ізраїлю, 1 грудня 2023 року
Дим піднімається з будівель, які все ще тліють після ударів Ізраїлю, 1 грудня 2023 року

Організація Об’єднаних Націй висловила жаль через відновлення конфлікту в Газі 1 грудня, назвавши бойові дії «катастрофічними» і закликавши сторони до тривалого припинення вогню.

Речник гуманітарного офісу ООН в Женеві Йенс Лаерке заявив, що відновлення бойових дій означає, що «пекло на Землі повернулося в Гази».

Ізраїльські військові літаки відновили бомбардування Гази, змусивши палестинське цивільне населення шукати притулку, після того, як перемир’я, що тривало тиждень, закінчилося без жодної угоди про його продовження.

«Відновлення бойових дій в Газі є катастрофічним», – заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє Reuters.

Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) порушило умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».

30 листопада «Хамас» та Ізраїль погодилися продовжити гуманітарну паузу ще на один день. Це сталося після того, як угруповання звільнило 16 заручників, з них – громадяни Ізраїлю.

Читайте також: Блінкен закликає Ізраїль створити зони безпеки для цивільного населення в Газі

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило щонайменше 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися громадяни Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG