ООН засуджує «катастрофічне» відновлення бойових дій в Газі

Організація Об’єднаних Націй висловила жаль через відновлення конфлікту в Газі 1 грудня, назвавши бойові дії «катастрофічними» і закликавши сторони до тривалого припинення вогню.
Речник гуманітарного офісу ООН в Женеві Йенс Лаерке заявив, що відновлення бойових дій означає, що «пекло на Землі повернулося в Гази».
Ізраїльські військові літаки відновили бомбардування Гази, змусивши палестинське цивільне населення шукати притулку, після того, як перемир’я, що тривало тиждень, закінчилося без жодної угоди про його продовження.
«Відновлення бойових дій в Газі є катастрофічним», – заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє Reuters.
Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) порушило умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».
30 листопада «Хамас» та Ізраїль погодилися продовжити гуманітарну паузу ще на один день. Це сталося після того, як угруповання звільнило 16 заручників, з них – громадяни Ізраїлю.
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Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило щонайменше 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.
Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.
У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися громадяни Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.
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