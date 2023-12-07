Президент Євроради про переговори в Пекіні: повторили важливість допомоги Китаю у запобіганні обходу РФ санкцій

Під час переговорів в Пекіні представники Євросоюзу повторили важливість допомоги Китаю у запобіганні обходу Росією санкцій, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.



«Як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність, оскільки ця російська війна загрожує глобальній стабільності та світовій економіці. Це також впливає на найбільш уразливі верстви населення в усьому світі, наприклад, посилюючи відсутність продовольчої безпеки та підвищуючи ціни на товари. Це не в інтересах Європи, це не в інтересах Китаю, це не в інтересах світу», – заявив він на брифінгу в Пекіні.



Тому, за його словами, ЄС наполегливо заохочує Китай до конструктивної участі в українській «формулі миру».



«Росія продовжує шукати способи отримати доступ до технологій для живлення своєї війни. Ми знову наполягали на тому, щоб Китай не постачав Росії військове обладнання. І ми повторили, наскільки важливо, щоб Китай допоміг запобігти обходу Росією санкцій», – додав президент Євроради.

Захід запровадив санкції на експорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Москва знайшла спосіб обходити ці обмеження. Як йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай.

Крім того, російські авіакомпанії з травня 2022-го до червня цього року закупили запчастини на 1,2 мільярда доларів, попри запроваджені проти Росії санкції. За даними агенції Reuters, обладнання потрапляло до Росії через посередницькі компанії в Таджикистані, ОАЕ, Туреччині, Китаї та Киргизстані.