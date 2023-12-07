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Після візиту до Китаю президент Євроради очікує, що Пекін приєднається до наступної зустрічі щодо «формули миру»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч), лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Євроради Шарль Мішель в Пекіні, четвер, 7 грудня 2023 року
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч), лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Євроради Шарль Мішель в Пекіні, четвер, 7 грудня 2023 року

Президент Європейської Ради Шарль Мішель очікує, що Пекін приєднається до наступної зустрічі щодо української «формули миру».

«Надзвичайно важливо, щоб Китай взяв участь у наступній зустрічі для цієї формули миру, ініційованої Україною, ми сподіваємося, що вони візьмуть участь у наступних зустрічах», – сказав під час брифінгу в Китаї.

«Для нас надзвичайно важливо чітко сказати, що ми бачимо російську агресію проти України як екзистенційну загрозу і що ми приділяємо дуже детальну увагу тому, як Китай позиціонуватиме себе», – додала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також перебуває з візитом в Пекіні.

28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента України Володимира Зеленського.

За повідомленням пресслужби Офісу президента, в третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Проте китайська делегація не брала участі у цій зустрічі, на попередній зустрічі в Джидді був представник Китаю.

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