Росія посилює тиск на нелояльне населення в окупації: стеження, фільтрація, репресії

Як російські сили продовжують фільтрацію населення на окупованих територіях? Як виявляють нелояльних місцевих жителів і чим це може загрожувати? Чи посилиться тиск ще більше перед російськими президентськими виборами в окупації? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія продовжує політику переселення українців з окупованих територій. Протягом листопада з лівобережної Херсонщини депортували сто місцевих жителів, повідомляв на початку грудня Центр національного спротиву.

За даними підпілля, депортація відбувається під виглядом так званої евакуації. Але списки на вивезення подаються з тих людей, яких окупаційна влада підозрює в нелояльності.

Тим часом на захоплених територіях Запорізької області російській окупаційні сили посилили фільтраційні заходи, розповів 1 грудня під час брифінгу голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, окупаційна влада навіть створила спеціальний чат-бот і закликає місцевих жителів передавати туди інформацію про начебто диверсантів, шпигунів та власників зброї.

«Перевіряють наявність паспорта РФ»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв розповів «Новинам Приазов’я», що спочатку фільтраційні заходи були пов'язані з тим, що окупанти намагалися зламати спротив місцевих жителів. Зараз вони вже прагнуть викорінити все українське на захоплених територіях.

«Зараз вони просто шукають громадян України, які не погодилися взяти російський паспорт. Наведу кілька прикладів. По підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, збираються списки для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. Роблять побудинкові обходи, щоб дізнаватися, хто отримав, хто не отримав», – каже він.

За словами депутата, у селах ситуація ще гірша. Тому що жителям для великих покупок потрібно виїжджати до міст або великих населених пунктів. Шлях до них ускладнений російськими блокпостами.

Якщо у людини є на руках український паспорт, то ретельно перевіряють, допитують

«На шляху автобусного сполучення є кілька блокпостів, всіх перевіряють на наявність російського паспорта. Якщо у людини є на руках український паспорт, то ретельно перевіряють, допитують і створюють такі умови, щоб інші пасажири обурювалися, що затримують автобус. Іноді трапляються такі випадки, коли водій просто залишив пасажира з українським паспортом на блокпосту і їде далі», – розповів Тімофєєв.

«Складний шлях через Крим»

Також українцям складно виїхати з регіону через окупований Крим, стверджує депутат. Зокрема, відбуваються фільтраційні заходи на адмінмежі з Кримом, на Чонгарі.

«Якщо у людини немає російського паспорта, дуже ретельно перевіряють телефони, соцакаунти, листування. Можуть ставити різні провокаційні питання, у тому числі і щодо підтримки РФ: «Хто кого обстрілює? Чий Крим?» Ситуація з цими паспортами набагато складніша, оскільки якщо людина має виключно український паспорт, його можуть не пропустити на адмінмежі з Кримом.

Якщо людина взяла російський паспорт і хоче виїхати за межі взагалі країни-агресора, то вимагають, щоб у нього на руках був ще й закордонний російський паспорт. Якщо ані того, ані іншого паспорта немає, його просто не випустять за межі території РФ», – зазначив депутат.

Покарання штрафом

Крім того, окупаційна влада тисне на нелояльне населення економічно, додав Тімофєєв. Так, окупанти запровадили штраф для тих, хто не погодився взяти російський паспорт.

Росія свідомо йде на порушення абсолютно всіх міжнародних прав

«Запроваджують підвищену ставку податку на доходи з фізичних осіб для громадян України – беруть ставку 30%. Тобто ти маєш третину своїх доходів віддати країні-агресору у вигляді податків з того доходу лише через те, що у тебе є український паспорт і ти не погодився брати російський.

Ніхто не може вимагати брати якийсь інший паспорт, ніхто не може фінансово робити якісь штрафи, стягнення. Ніхто не може відмовляти людині в соціальних, медичних, освітніх послугах, але Росія свідомо йде на порушення абсолютно всіх цих міжнародних прав», – зауважив депутат.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Погано реагують на український паспорт»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазов’я», що окупаційна влада створила настільки жахливі умови у регіоні, що вижити без російського паспорта там вже неможливо.

У більшості випадків, якщо немає російського паспорта, вижити дійсно дуже складно

«Якщо це невеликий населений пункт, там рятує город, є якісь запаси у людей. А у більшості випадків, якщо немає російського паспорта, вижити дійсно дуже складно, тому що доступу до медичних послуг фактично немає, ускладнений доступ до фінансової системи.

На блокпостах на українські паспорти російські військові реагують зараз дуже погано. І там вже навіть не задають питання: «Чому ви ще не оформили паспорт?». Вони вже розуміють, що людина, яка зараз без російського паспорта, це 100% з активною позицією, незламний і потенційно людина, яка співпрацює з СБУ та Силами оборони України. Тобто відповідне відношення до нього», – пояснив Соболевський.

Куди вивозять херсонців?

Системного вивезення людей до Росії, як це було перед звільненням правобережної Херсонщини, на лівому березі зараз немає. Втім, окупаційна влада надалі агітує місцевих жителів переїжджати до російських регіонів і закликає їх до так званої евакуації, розповідає політик. Людей вивозять до Якутії, Новосибірська і Тюмені.

«В першу чергу, це стосується населених пунктів, які розташовані поруч з Дніпром, які вже фактично в стані гуманітарної катастрофи. Вони хочуть вирішити за рахунок наших людей, і в першу чергу їх цікавлять діти, свої демографічні проблеми. Їм (жителям окупованих територій – ред.) пропонують депресивні регіони РФ, які мало заселені, і там, де є вільний житловий фонд.

Друге – вони хочуть трохи розбавити населення на територіях, які тимчасово окуповані, тому що розуміють, що станом на зараз, це люди, які в абсолютній більшості не підтримують цю окупацію, вони чекають деокупацію, і вони просто вимушено перебувають в цьому терорі», – наголошує депутат.

Маріуполь: «тотальний контроль»

У Маріупольському районі окупанти також час від часу проводять фільтраційні заходи. Зокрема, в кінці листопада кілька днів тривали зачистки у Стародубівці Мангушського району, повідомив тоді радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, село закрили на в'їзд та виїзд. Після перевірки Комишуватої та Дем'янівки вздовж траси на Крим, російські силовики пішли до населених пунктів на північ у бік Бойового (Нікольського району) та Розівки (Запорізької області), де перебуває велика кількість резервів російської армії.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів «Новинам Приазов’я», що російські окупаційні сили намагаються тотально контролювати як села, так і саме місто Маріуполь.

Доля тисяч людей, які не пройшли фільтрацію ще на початку російської окупації, на жаль, невідома

«У Маріуполя такі масові злочини вони зробили ще на початку окупації, тому досі доля тисяч людей, які не пройшли фільтрацію, на жаль, невідома. Зараз це не масове явище, але вони реагують на певні сигнали. Це, наприклад, як у 30-х сталінських роках якісь доноси. Відповідно вони перевіряють цю інформацію за участі ФСБ та інших карних репресивних методів. Дуже часто в поле зору потрапляють навіть діти. Тому що діти більш схильні виказувати так, як воно є, свій протест, що вони не задоволені окупацією. Відповідно в так званих школах, якщо щось виявляється в поведінці дитини, в її дописах в соцмережах, тоді проблеми виникають як у дитини, так і у батьків», – розповів Забавін.

Якщо людина хоче виїхати з окупації, вона також змушена пройти численні перевірки, розповідає депутат.

Відбуваються певні репресивні методи – обшуки, перевірка телефону

«Навіть через треті країни виїхати дуже складно й особливу підозру викликають ті громадяни, ті українці, які досі не отримали російські паспорти. Відповідно цих людей допитують: чому вони виїжджають, чому не отримали російський паспорт. Відбуваються певні репресивні методи – обшуки, перевірка телефону, перевірка всього того контенту, що є в телефоні, перевірка контактів. Постійні питання стосовно того, чи є зв'язки з українськими військовослужбовцями або правоохоронними органами», – розповів Забавін.

«Позбуваються корінного населення»

Також фільтраційні заходи проходять жителі, які повертаються до Маріуполя. Російська окупаційна влада прагне позбутися більшості корінного населення міста і заселити його росіянами, які будуть лояльними до неї, додав депутат.

«У Маріуполі мешкало понад 500 тисяч жителів. Прийшли росіяни (армія РФ – ред.) і вбили, по різних оцінках, понад 100 тис. українців. Понад 200 тис. маріупольців, не сприймаючи російську окупацію, виїхали з міста. У Маріуполі залишилося відповідно приблизно 100 тис. людей, з яких далеко не всі підтримують окупантів. Про це свідчить те, що за перший рік окупації російські паспорти отримали трохи більше 5 тис., тобто 5% від тих, хто там залишився», – наводить данні Забавін.

Він впевнений, що на меті у російської влади зменшити процент нелояльного до них населення в місті. Саме цим він пояснює створення неприйнятних умов для проживання в Маріуполі – відсутність опалення, нормального медичного обслуговування, через що певна кількість людей померла. Разом із цим, стверджує він, число завезених в Маріуполь гастарбайтерів, скоро зрівняється з кількістю населення які залишилися в місті.

«Чергова зачистка перед виборами»

Центральна виборча комісія Росії днями ухвалила рішення провести президентські вибори на окупованих територіях України. Перед тим російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів на 17 березня 2024 року. Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють йому висунутися на п’ятий термін президентства.

У МЗС України плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України назвали «незаконними й нікчемними» і закликали міжнародну спільноту рішуче засудити цей намір Москви.

Політолог із Херсона Дементій Білий вважає, що черговий етап зачистки нелояльного населення може бути безпосередньо пов'язаний з підготовкою до російських президентських виборів.

«Політика терору – це є одна з основних політик окупантів на тимчасово окупованій території. Вона не припинялася з першого дня і вона продовжується. Тому що продовжується спротив та саботаж з боку українського населення в Херсонській області. Тому продовжується політика терору», – зазначив він.



Російська окупаційна влада досі не може завершити процес паспортизації місцевих жителів, попри нестерпні умови, які вона створила в регіоні, каже політолог.

Це вже смертельно небезпечно – не брати російський паспорт

«Багато людей ще тримаються, вони ще чекають найбільшим часом деокупації. Але це вже смертельно небезпечно – не брати російський паспорт, бо все більше і більше контролю, все більше і більше заходів щодо опанування населення», – підкреслив Білий.



За його даними, у віддалених селах працюють пересувні пункти видачі російських паспортів, де переписують населення, яке не отримало паспорти, та проводять з ними певну роботу. Це все додалося до звичайних заходів фільтрації, додав Білий.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, частково окупованих – Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської. Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Президентські вибори в Росії і на окупованих територіях планують на березень 2024 року. Втім, ані Київ, ані західні країни не визнають результати будь-яких голосувань, що проходять в окупації.