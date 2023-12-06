«Без паспорта РФ вже не заїхати, «Гради» щодня руйнують будинки»: життя біля фронту та в окупації на Запоріжжі

Місто Василівка Запорізької області на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомим тим, що було ледь не єдиним містом, через яке можна було виїхати жителям тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну владі України територію.

З березня 2022 року і донині Василівка перебуває під повним контролем російських військових, як і пункт перетину. Цей шлях був доволі ризикованим через обшуки, фільтрації та обстріли окупантів, як розповідали очевидці. В кінці минулого року окупаційна влада оголосила про тимчасове закриття так званого КПП, але так його і не відкрила.

До Василівського району входять більш як десять громад, частина з яких перебуває в повній російській окупації, а частина – на лінії вогню. Чи багато там залишається українців? В яких умовах вони живуть? Чи є можливість евакуюватися і наскільки є безпечними ці шляхи? Про все це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів голова Василівської Районної державної адміністрації Богдан Староконь.

«Села зруйновані на 99%»

До повномасштабного російського вторгнення Василівський район складався і складається з 11 громад. Наразі повністю окуповані 9 громад, а дві частково – там йдуть інтенсивні бойові дії, каже посадовець.

– До Васильківського району входять такі міста, як Енергодар, Василівка, Дніпрорудне, населені пункти Михайлівка, Мала Білозерка, Велика Білозерка і Кам'янка-Дніпровська. На сьогодні у нас лінія бойового зіткнення проходить по Степногірській та Васильківській громадах. Щоденно ворог обстрілює наші населені пункти, такі, як Кам'янське, на 99% зруйновані. Такий населений пункт, як Степногірськ, – там щоденно артилерія, дрони, «Гради» розстрілюють житло мирних мешканців та об'єкти цивільної інфраструктури.

«Деякі люди все ще живуть під обстрілами»

Староконь каже, що через щоденні обстріли Степногірськ по кілька днів залишається без світла, ремонтні бригади не можуть приступити до ремонтних робіт для відновлення електропостачання через щільний вогонь. Він також розповів, скільки населення там залишається.

Вдалося два місяці тому повністю евакуювати дітей з населених пунктів, які перебувають під ворожим обстрілом

– Нами постійно проводиться робота щодо евакуації мирного населення з лінії бойового зіткнення, проте деякі громадяни не бажають залишати свої домівки й продовжують жити в цих населених пунктах. Нам вдалося два місяці тому повністю евакуювати дітей з населених пунктів, які перебувають під ворожим обстрілом на лінії бойового зіткнення. Ці родини розселені не тільки по Запоріжжю, а й по західних областях, по центральній Україні. Їм надається гуманітарна допомога, ми постійно з ними на контакті, відстежуємо їхні потреби. Нещодавно забезпечили цих дітей, яких ми евакуювали, гаджетами, а саме: ноутбуками для більш повноцінного їхнього навчання.

Посадовець каже, що ситуація у прифронтових населених пунктах залишається напруженою, в деяких з них електрика відсутня з весни минулого року, є певні проблеми з водою.

– У Кам'янському з початку березня 2022 року відсутня електроенергія. Минулого року нам вдалося туди доставити генератори для приватних свердловин, щоб люди могли забезпечити себе водою. Також надаємо разом з міською радою туди паливо для того, щоб люди користувалися цими генераторами для добування води та інших їхніх потреб.

«Ворог бʼє по гуманітарці»

За словами Староконя, ще минулого року в Камʼянське завдяки певним міжнародним організаціям місцевих жителів забезпечували буржуйками на зиму. Також надавалися дрова. Цієї зими також планується на цій території забезпечити людей паливними брикетами або деревиною, запевнив він.

Ускладнюється питання доставки гуманітарної допомоги

– В цілому ми довозимо гуманітарну допомогу до Степногірська. Проте декілька днів тому піж час розвантаження гуманітарної допомоги ворог, знаючи про це, завдав підступного удару. І можемо констатувати, що один волонтер загинув, двоє поранені. Вони просто вивантажували гуманітарну допомогу. Наразі ускладнюється питання доставки гуманітарної допомоги, але ми працюємо, щоб наші люди отримували це все в повному об'ємі. Проте наразі це небезпечно. Ворог, повторюсь, понад тиждень щоденно атакує Степногірськ.

«Не впускають без паспорта РФ»

Українська влада щоденно моніторить ситуацію і в окупованій частині Василівського району, каже очільник РВА. За його словами, життя там ускладнене примусами окупантів, зокрема тим, хто без російського паспорта фактично відрізані від медичних послуг.



– Їх просто не допускають до лікарів. І лікарі не надають медичну допомогу людям... До повномасштабного вторгнення у Василівському районі було 188 тисяч населення. На сьогодні ми констатуємо, що менше половини, набагато менше половини залишилося на окупованій частині.

Разом з цим шляхи евакуації наразі дуже ускладнені, каже Староконь. Людям треба близько тижня, щоб виїхати через Європу на підконтрольну Україні територію. Окуповані населені пункти кишать військовими РФ, які перешкоджають пересуванню місцевому населенню.

Без їхнього паспорта переїхати в село до родичів майже неможливо

– Людей повертають з Чонгара, не дають виїжджати. Це енергодарівці і інші населені пункти нашого району. Щоб ви розуміли, переїхати від одного населеного пункту до іншого, який там близько п'яти-семи, до десяти кілометрів, займає майже день, якщо у вас відсутній їхній паспорт. Тобто без їхнього паспорта переїхати в село до родичів чи ще кудись майже неможливо. Енергодар стає більш закритим, туди не впускають без паспорта РФ, без перевірки і дуже ускладнюють цей шлях.

За словами Староконя, в Енергодарі також є проблеми з опаленням, електро- та водопостачанням. Це також стосується більшості Василівського району – там відсутня електроенергія. Як і на більшості окупованих територій, відбувається «націоналізація» нерухомості, після чого окупаційна влада зламує чужі квартири людей, які виїхали, та заселяє туди військових або інших прибулих жителів.



– Це стосується не тільки Енергодару, це стосується всіх міст і сіл, які розташовані на узбережжі Каховського водосховища. Влада пам'ятає про проблеми українців і в окупації, і за її межами. Війна у нас одна. Тому максимум допомоги нашим Збройним силам України. Максимум підтримки нашим вимушено переміщеним особам, ті, які зараз перебувають по всій країні та далеко за її кордонами.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ з весни 2022 року.