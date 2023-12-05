Російські війська захопили «більшу частину руїн Мар’їнки» – британська розвідка

Останніми тижнями сили РФ «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині. Росія зараз, ймовірно, «контролює більшу частину забудованої території», йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Як зазначається у зведенні, «українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста».

Розвідники наголосили, що Мар’їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона «повністю зруйнована»: кадри з дронів показують, що «переважна більшість будівель перетворена на руїни».

«Відновлення дій Росії в Мар’їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля», – зазначають Міноборони Британії.

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту з початку вторгнення, і бої серед руїн тривали майже щодня. Українські військові заявляли, що чеченські підрозділи перебувають у різних точках на лінії фронту в Донецькій області.