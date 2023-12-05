Зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

В Україні станом на ранок 5 грудня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, зросла кількість постраждалих від повномасштабної агресії Росії дітей.

На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1664 дитини, 1152 – поранені та 512 – загиблі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Дані не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

«4 грудня під час проведення рятувальних робіт та розбирання завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок обстрілу 29 листопада Новогродівки Донецької області, виявили тіло загиблої 8-річної дівчинки», – нагадали в ОГП.

Ці цифри, кажуть прокурори, не остаточні, бо триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.