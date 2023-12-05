У Херсоні внаслідок обстрілу силами РФ двоє загиблих, один поранений – Єрмак

Вранці 5 грудня російські військові вкотре вдарили по Херсону, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних»,– написав Єрмак.

За його словами, попередньо відомо про загибель двох місцевих жителів, ще одна людина отримала поранення.

Перед цим очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові зранку 5 гудня обстрілюють центр Херсона та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.