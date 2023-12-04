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Війська РФ завдали ракетного удару по Криворіжжю, наслідки уточнюються – влада

Наслідки російського ракетного удару у Кривому Розі, вересень 2023 року
Наслідки російського ракетного удару у Кривому Розі, вересень 2023 року

Російські війська завдали ракетного удару по Криворіжжю, наслідки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його даними, також протягом дня російські війська з важкої артилерії та БПЛА атакували Нікопольщину – Марганець, Нікополь та Червоногригорівську громаду.

«Понівечена гімназія. А ще 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили», – долав Лисак.

Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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