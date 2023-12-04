Війська РФ завдали ракетного удару по Криворіжжю, наслідки уточнюються – влада

Російські війська завдали ракетного удару по Криворіжжю, наслідки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.



«Вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих», – написав він у телеграмі.



За його даними, також протягом дня російські війська з важкої артилерії та БПЛА атакували Нікопольщину – Марганець, Нікополь та Червоногригорівську громаду.



«Понівечена гімназія. А ще 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили», – долав Лисак.



Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.