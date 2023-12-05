Число військових РФ, які прагнуть дезертирувати, з літа зросло майже вдвічі – The Moscow Times

У Росії восени 2023 року число запитів на допомогу для дезертирства з армії зросла на 89% порівняно з літом. Ці дані організації «Идите лесом», яка допомагає росіянам уникнути участі у війні в Україні, наводить видання The Moscow Times. Зростання кількості випадків дезертирства фіксує також директор правозахисної групи «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко.

Військовослужбовці стали майже вдвічі частіше звертатися по послуги з організації дезертирства зі своїх частин до фахівців «Идите лесом». За три осінні місяці було отримано 577 звернень проти 305 за червень – серпень. Від квітня 2023 року юристи та волонтери організації проконсультували понад тисячу військовослужбовців, які намагалися дезертирувати.

За словами голови проєкту «Идите лесом» Григорія Свердліна, більша частина військовослужбовців наважується на дезертирство після того, як зазнає поранення та потрапляє до шпиталів.

Один із дезертирів розповів у розмові з журналістом The Moscow Times, що вирішив тікати з армії під час відпустки після другого тяжкого поранення. Правозахисники допомогли йому виїхати з Росії.

Директор правозахисної групи «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко додає, що військовослужбовці бачать, що ротації немає, і навіть тяжко поранених після госпіталю знову відправляють на фронт.

За словами Кривенка, на втечу з частини наважуються небагато охочих, оскільки дезертирів ловлять, відправляють на польову гауптвахту, а потім на фронт – до суду часто справа не доходить.

Свердлін зазначає, що іноді волонтери допомагали людям дезертирувати з прифронтової зони, проте такі випадки вкрай рідкісні. Ті, хто перебувають на фронті, часто не мають звʼязку і не завжди мають документи — всупереч правилам, командири забирають паспорти та військові квитки і видають назад, тільки коли військовослужбовець вирушає у відпустку або потрапляє до госпіталю.

Адвокат Максим Гребенюк каже, що в його практиці дезертири часто отримують умовні терміни, що не рятує їх від відправлення на війну.

За даними «Медіазони», з початку мобілізації в Росії у вересні 2022 року до військових судів надійшло понад чотири тисячі справ про самовільне залишення місця служби, у 3470 справах ухвалені вироки, у більшості випадків дезертири отримали умовні терміни.

Український проєкт «Хочу жить» стверджує, що за рік після початку мобілізації в Росії отримав понад 22 тисячі заявок від російських солдатів про здачу в полон. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що щодня три-пʼять російських військовослужбовців здаються в полон за цією програмою. Перевірити ці дані неможливо.