«Хочу жить»: частіше телефонують російські військові, а не їхні родичі – представник проєкту

Динаміка звернень до державного проєкту добровільної здачі в полон для російських військовослужбовців «Хочу жить» змінилася, і нині на гарячу лінію частіше звертаються самі військові, а не їхні родичі. Про це 5 жовтня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав Віталій Матвієнко, співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон (проєкт «Хочу жить»).

«Зараз перевага надається більше військовослужбовцям, бо інформація по проєкту більш розповсюджена на території Росії. До речі, «Роскомнадзор» постійно намагається заблокувати наш сайт, вже близько 260 разів блокували. Це говорить про те, що проєкт успішний. Наші спеціалісти використовують «дзеркала», інформація постійно фігурує на просторах так званої Російської Федерації, і у людей є можливість з нею ознайомитися», – заявив речник.

Також Віталій Матвієнко розповів, що раніше кількість звернень від російських військовослужбовців і їхніх сімей була приблизно рівною. Однак військові РФ остерігалися телефонувати, побоюючись переслідувань правоохоронних органів.

«На початку проєкту, скажімо так, гілка ця була 50 на 50. Телефонували і родичі, і власне військовослужбовці. Тут було зрозуміло, тому що проєкт тільки стартував, і в інформаційному просторі ми починали працювати. І самі росіяни, знаючи, в якій країні вони живуть і що за ними можуть слідкувати, що це може бути якийсь проєкт ФСБ – вони просто боялися телефонувати, щоб їх не викрили і потім за ними не приїхали, і вони десь не пропали в лісах Росії. Тому телефонували родичі, далекі родичі», – сказав Матвієнко.

Для того, щоб перевірити, чи справді зателефонували до проєкту «Хочу жить», росіяни вдавалися до хитрощів. Людей цікавила інформація про процес добровільної здачі в полон та умови подальшого перебування в ньому.

«Телефонували, наприклад, родичі які перебувають в Омську, а військовослужбовець в Санкт-Петербурзі. Вони цікавились, а чи це дійсно це український проєкт, чи дійсно це державний проєкт, які гарантії Україна дає, що потім відбувається, які можливості повернутися назад на батьківщину. А якщо він хоче залишитися, а якщо він прямо потенційний мобілізований – така «мамина царапинка», який не те що зброю в руках не тримав, а й в принципі не знає, що це таке. І що робити? Не хоче воювати людина, і не вміє, але його мобілізують примусово», – розповів представник «Хочу жить».

За рік існування державної програми «Хочу жить» українська влада отримала понад 22 тисячі звернень від російських військовослужбовців, а сам сайт відвідали понад 46 мільйонів людей, розповів у серпні 2023 року речник проєкту «Хочу жить» Віталій Матвієнко. За його словами більшість людей, які заходили на сайт, на якому українська влада пропонує російським військовим здатися у полон, це росіяни, а саме жителі, зокрема, Москви.