«На місці працює ФСБ» – Юсов про реакцію РФ на операцію ГУР «Бариня»

Російське командування відреагувало на спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України під назвою «Бариня», в результаті якої лейтенант армії РФ Данило Алфьоров пішов на співпрацю з ГУР і допоміг перейти в полон України ще 11-м військовим армії РФ. За результатами цієї операції в армії РФ зараз триває перевірка, а на місці працює ФСБ. Про це 2 жовтня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Окрім того, Юсов додав, що у російського офіцера в Росії залишилися родичі – мати і брат, але вони не знали про співпрацю Алфьорова з українською розвідкою. На запитання, чи може їм щось загрожувати у зв’язку з участю Алфьорова в спецоперації ГУР, Юсов відповів що всім громадянам РФ щось загрожує.

«Всім громадянам РФ, … поки при владі режим Путіна, щось загрожує. У Алфьорова на території Росії залишились мати і брат, і зрозуміло, що вони до його дій, до його рішення, до цієї операції жодного стосунку не мають», – сказав Юсов.

Представник ГУР Міноборони України також зазначає, що зараз тривають перевірки самого Алфьорова. Російський офіцер зараз формально перебуває в статусі полоненого, однак після проходження необхідних процедур цей статус зміниться.

«Перевірки почалися одразу після початку операції, зрозуміло що тривають по сьогоднішній день. Це комплексі речі, серед яких, зокрема, і поліграф, і багато інших моментів. Звичайно, до цього (в ГУР МО – ред.) ставляться надзвичайно серйозно. Але якщо збоку подивитися на те, що вже пройшов Алфьоров і на які ризики – а це пов’язано буквально із ризиками для власного життя – неодноразово йшов, то можна говорити про те, що якісь важливі перевірки він уже пройшов», – розповів представник ГУР.

Наприкінці вересня Андрій Юсов розповів, що розвідці вдалося завербувати російського лейтенанта Данила Алфьорова. Він звернувся до проєкту «Хочу жить». Від червня 2023 року він працював на Сили оборони України.

За словами представника ГУР, завербований росіянин вивів 11 військових РФ, які теж захотіли здатися у полон. Потім самого Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.