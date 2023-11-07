В Україні відкривають новий табір для військовополонених і готують запуск ще одного – проєкт «Хочу жить»

В Україні найближчим часом відкриють новий табір для тримання військовополонених і тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору, повідомив державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить».

Там пояснили ці кроки «великою кількістю російських військовополонених».

«Збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною», – йдеться в повідомленні.

У проєкті додали, що умови у новому таборі «відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права».

«Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями», – йдеться в повідомленні.

3 листопада уряд України видав розпорядження, яким передбачив виділення для Міністерства юстиції понад 3,1 мільйона гривень із резервного фонду держбюджету «для здійснення заходів щодо перепрофілювання державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на табір для тримання військовополонених».

За рік існування державної програми «Хочу жить» українська влада отримала понад 22 тисячі звернень від російських військовослужбовців, а сам сайт відвідали понад 46 мільйонів людей, розповів у серпні 2023 року речник проєкту «Хочу жить» Віталій Матвієнко. За його словами більшість людей, які заходили на сайт, на якому українська влада пропонує російським військовим здатися у полон, це росіяни, а саме жителі, зокрема, Москви.

Минулого місяця Матвієнко повідомив Радіо Свобода, що динаміка звернень до державного проєкту добровільної здачі в полон для російських військовослужбовців «Хочу жить» змінилася, і нині на гарячу лінію частіше звертаються самі військові, а не їхні родичі.