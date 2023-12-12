Обстріли військами РФ Херсона і області – постраждали двоє людей

Через російські обстріли Херсона і області у вівторок влада повідомила про двох постраждалих.

«Російська армія вкотре за день вкрила вогнем Херсон. Внаслідок артилерійського удару постраждав 67-річний чоловік. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу пораненому… Російська армія обстріляла Тягинку. Постраждав місцевий житель. У власній оселі поранення отримав 50-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги. У потерпілого діагностували контузію, вибухову травму, забій та струс головного мозку», – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Крім того, до лікарні звернулися двоє херсонців, які вчора потрапили під обстріл у Корабельному районі Херсона – у 37 та 39-річного чоловіків діагностували контузії, вибухові травми та уламкові поранення. Стан потерпілих – задовільний.

Раніше влада повідомляла про одну загиблу людину і чотирьох постраждалих за минулу добу в регіоні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.