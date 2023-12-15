«Піхоту «косимо» нормально»: під Бахмутом артилеристи «Граду» вночі полюють на військових РФ

Росія посилила тиск на всьому Сході після початку масованого наступу на Авдіївку у жовтні – одним з найважчих напрямків лишається Бахмутський. 10 грудня командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський повідомив, що Росія не припиняє ведення наступальних дій на всьому фронті, найгарячіші точки – Авдіївка, Куп’янськ та Бахмут. Сили оборони стримують натиск агресора, в тому числі завдяки злагодженій роботі артилеристів. Вони вогнем зупиняють штурми противника, який часто намагається штурмувати позиції ЗСУ вночі. Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побували на нічному полюванні з українським розрахунком РСЗО «Град» під Бахмутом.

«Щоб вони присіли і не рипалися»

На годиннику 4 ночі, команда Донбас Реалії їде на позиції українських реактивників, які зараз будуть працювати з системи «Град» по російській піхоті – тут, на Бахмутському напрямку, вона йде в черговий наступ.

Нічна робота для цього розрахунку не є новинкою. Останні кілька тижнів армія РФ дедалі частіше намагається підібратися до позицій ЗСУ під покровом ночі. І тут російських військових зупиняє українська РСЗВ (реактивна система залпового вогню – ред.).

«Піхоту «косимо» нормально. На даний момент ми їх утримуємо на тих позиціях, куди відігнали, і намагаємось не підпускати до нас ближче – це район Бахмута. Кліщіївка, яку звільнили (село на південь від Бахмуту, деокуповане ЗСУ 17 вересня цього року – ред.), як всі пам'ятають. Зараз вони там є, намагаються [йти на штурми], тому ми виїжджаємо. Даємо їм відсіч, і вони залишаються на своїх місцях. Коли починають трошечки ворушитися і хочуть йти в наступ, ми тоді починаємо працювати, щоб вони присіли і не рипалися», – розповідає нам артилерист Едуард.

«Град» виїжджає на вогневу точку. Командир розрахунку дає команду, повітря стрясає залп. У нічному небі гарно видно спалах і вогневий слід від снарядів, що прямують на противника. Навідник доповідає, що в ціль не влучили.

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«Частіше буває так, що ми працюємо з пристрілкою. Пускаємо два-три снаряди, і по тих розривах бачимо вже, відштовхуємось, куди нам, правіше чи лівіше, додати приціл: 200 метрів праворуч, 200 метрів ліворуч. А буває так, що ми працюємо на заборону. Полізли п…ри, і треба по них відпрацювати, щоб вони відчули, що ми тут ніби як господарі. Просто беремо 20 снарядів, летить, і додому їдемо, – пояснює військовослужбовець Володимир.

Роботу розрахунку коригують із дрону. Декілька пробних запусків, коригування – і знову вогонь. Тепер уже вийшло точно в ціль.

Робота вночі: «стріляй – тікай»

Працювати вночі складніше не лише тому, що доводиться наводитися через бусоль (артилерійська бусоль являє собою компас, з'єднаний з вимірювальними й оптичними приладами, використовується для наведення на ціль – ред.), кажуть бійці. Російські розвідувальні дрони Zala з приладами нічного бачення моніторять поле бою та можуть засікти систему.

«Якщо ми працюємо вдень, у нас є координат, від якого ми відштовхуємось. Я наводжу панораму, стикую – приціл, кутомір, – і все в нас виходить. Якщо ми працюємо вночі, то працюємо від бусолі, не видно точки наводки. А бусоль – ти її присвітив ліхтариком, і від неї відштовхуєшся», – пояснює Володимир.

Його побратим Едуард також зазначає, що працювати вночі для розрахунку значно важче.

«Коли працюємо ми з коректурою, нас дуже швидко виявляє противник і так само починає працювати по нас. І вночі нам дуже швидко потрібно працювати. В жодному разі не стояти на місці. «Стріляй – тікай» – є таке розуміння», – каже військовий.

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Він зазначає – вдень заграва від снарядів майже непомітна. На відміну від ночі.

«Вночі її дуже видно, і на дуже далеку відстань. Темрява не сильно грає роль в плані наведення. А в плані того, щоб залишити бойову позицію – грає роль. Тому що без фар їздити зараз дуже темно на Донбасі, до речі. Не очікував, що тут так темно», – ділиться Едуард.

А якщо включити фари, пояснює, – знову-таки є ризик «втрапити в око» оператору дрону противника, і дати йому відслідкувати позиції в жодному разі не можна. Важче ніж в темряві, додає боєць, лише робота в тумані.

«Зараз дуже тяжко»

На точність роботи «Града» впливає рельєф та походження снарядів. Нині ракети переважно західні. Тому розрахунок повинен знати особливості боєкомплекту кожної країни-виробника, щоб зробити необхідні правки.

«Коли взводний розраховує приціл, кутомір і «Кропива» (українське програмне забезпечення, яке дозволяє дозволяє координувати різні підрозділи ЗСУ на полі бою – ред.) показує, скільки там йому треба додати поділок, наприклад, на 200 метрів. Є такі, що не долітають, є такі, що перелітають», – розповідає Володимир.

Російська армія цього місяця збільшила кількість обстрілів. За інформацією південнокорейської розвідки, КНДР від серпня відправила до РФ близько мільйона артилерійських снарядів. І це відчувається, кажуть бійці ЗСУ.

«Є такі дні, що бл...ь криють. Дуже міцно криють, що є хр…во. Півтора-два місяці тому було простіше. Є день-два, потім у них день відпочинок. Вони там собі затарюються, завозять снаряди, доукомплектовуються загалом. А зараз дуже тяжко. Думали, що вчора починалось все добре, тихенько. А ні, ніфіга. Інтенсивність в них, звісно, саме по «арті» додалась», – зазначає Едуард.

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Ситуація на Бахмутському напрямку ще ускладнюється. Генштаб ЗСУ щодня повідомляє про атаки противника на флангах міста, DeepState 11 грудня констатував, що Росії вдалося взяти дві висоти на захід від Бахмута – і спрогнозував, що вона продовжить рватися на Часів Яр.

При цьому, зокрема, за оцінками британської розвідки, наступ на Авдіївку, ймовірно, став найбільшою наступальною операцією РФ за весь 2023 рік і водночас місцем найбільших втрат за рік. Проте, зважаючи на масштаби задіяних ресурсів, просування агресора за два місяці важко оцінити як значне – йдеться про кілька точок і кілька квадратних кілометрів на різних ділянках.

Битва за Схід триває.