Українські військові збили усі БПЛА, якими вночі атакувала Росія – ЗСУ

У ніч проти 15 грудня російські війська вкотре атакували України ударними безпілотниками типу Shahed, усі 14 дронів збили, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, пуски безпілотників були з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ).



Українські військові збили усі 14 російських безпілотників в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей, додають Повітряні сили.

Про російську атаку ударними безпілотниками ЗСУ повідомили ввечері 14 грудня. Повітряні сили попереджали про запущені РФ ударні дрони у напрямку Старокостянтинова.

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Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з ракет збили над Київщиною.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів – під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.