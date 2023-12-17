Російські військові збили свій Су-25 – Повітряні сили ЗСУ

Російські зенітники у неділю, 17 грудня, збили свій же штурмовик Су-25, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!.. Мінус один Су-25 окупантів. Далі буде…» – зазначив він.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабної війни проти України втратила близько 346 070 своїх військових, 1250 із них – за останню добу.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.