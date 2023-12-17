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Російські військові обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула жінка – ОГП

Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, 17 листопада 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, 17 листопада 2023 року, ілюстративне фото

У Сумській області внаслідок артилерійського обстрілу сил РФ у власному будинку загинула 69-річна жінка, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У відомстві кажуть, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 17 грудня близько 12:50 ворог, за попередньою інформацією, із самохідної артилерійської установки, обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопілля Сумської області.

«Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів, зазначили у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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