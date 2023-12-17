Двоє людей поранені в Запорізькій області через російські обстріли – ОВА

У Запорізькій області протягом доби внаслідок російських обстрілів поранені двоє цивільних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, російські війська завдали 174 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

«Ворог здійснив дев’ять РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Полтавки, Малої Токмачки, Роботиного і Малих Щербаків, а також 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Роботиному, Новодарівці, Білогір'ю, Левадному, Червоному, Чарівному, Гуляйпільському й Малих Щербаках», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його даними, 129 артобстрілів припали на території прифронтових міст і сіл, зокрема Оріхова, Новоданилівки, Новоандріївки, Преображенського, Левадного, Роботиного, Степового, Плавнів, Лобового і П’ятихаток.

«Внаслідок обстрілу села Гуляйпільське поранення зазнали місцеві жителі – 55-річна жінка і 73-річний чоловік. Їх оперативно доправили до лікувальної установи», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, є повідомлення про пошкодження об’єкту соціальної інфраструктури. Що це за об’єкт – не уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Запорізьку область. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.