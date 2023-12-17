У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень у Бєлгородській області Росії

Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області.

У пресслужбі ГУР зазначили, що «внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ».

За даними ГУР, «несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону».

«Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», – розповіли в Головному управлінні розвідки.

Водночас, у легіоні «Свобода России» заявили, що «виконали поставлені задачі і повернулися».

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Раніше губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков 17 грудня заявив, що «на кордоні села Теребрено Краснояружського району йде стрілецький бій», написала російська служба Радіо Свобода.

Як стверджує Гладков, нібито «село перебуває під обстрілом українських військових».

Російські добровольці, які воюють за Україну, неодноразово здійснювали рейди на територію РФ. За статусом вони перебувають в структурі ЗСУ, але, як раніше казав представник ГУР, «якщо говорити про їхню діяльність на території РФ, як громадяни РФ, звичайно, вони вдома діють автономно»