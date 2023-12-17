ГУР: Росія хоче до кінця грудня паспортизувати кілька сотень українських працівників ЗАЕС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія посилює тиск на громадян України, які працюють на окупованій Запорізькій АЕС, щоби змусити їх отримати російські паспорти і підписати контракти з «Росатомом».

«Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора і підписати контракти до 31 грудня 2023 року. З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки», – йдеться в повідомленні.

У ГУР заявили, що серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з «Росатомом» і паспортів держави-агресора, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти.

«Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію – замість двох місяців Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну», – йдеться в повідомленні.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії не може.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.