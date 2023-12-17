Росія: влада Бєлгородської області повідомила про «стрілецький бій»

Губернатор Білгородської області Росії В’ячеслав Гладков 17 грудня заявив, що «на кордоні села Теребрено Краснояружського району йде стрілецький бій», пише російська служба Радіо Свобода.

Як стверджує Гладков, нібито «село перебуває під обстрілом українських військових».

Водночас, українська влада цю інформацію російського губернатора не коментували.

Телеграм-канал «База» стверджує, що «бій розпочався близько 11 ранку».

«У Теребрені живуть близько 200 людей, мешканців не евакуювали, зараз люди ховаються в укриттях», – пише «База».

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерал.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».