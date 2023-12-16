Росія веде проти нас «гібридну атаку на кордоні» – прем’єр Фінляндії

Уряд Фінляндії має розробити «системне рішення» проблеми напливу шукачів притулку на кордоні з РФ, зазначив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, пише Yle.

На його думку, «ситуація на кордоні нині покращилася порівняно з вчорашнім днем».

«На жаль, кордон довелося закрити, бо Росія не змінила своєї поведінки», – сказав Орпо.

За його словами, пропускні пункти буде закрито на найближчий місяць. Прем'єр готовий внести швидкі зміни до законодавства через прикордонну ситуацію, якщо це буде потрібно.

Орпо також називає ці дії Росії «гібридною атакою».

«На мою думку, це правильний термін. Це явно атака на суверенітет Фінляндії та ЄС», – зазначив прем'єр-міністр.

Як вважає Орпо, слід знайти рішення, як стабілізувати ситуацію на кордоні. На думку прем’єра, «одним із заходів може стати розгляд заяв на надання притулку безпосередньо на кордоні».

«Якщо критерії надання притулку явно не виконуються, має бути можливість одразу ж розвернути людину назад», – вважає Орпо.

16 грудня влада Фінляндії знову закрила кордон із Росією – наступного дня після відкриття двох прикордонних пунктів.

Наприкінці листопада прем’єр-міністр Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією. За його словами, прийом заяв на надання притулку в країні буде відкритий лише в аеропортах і морських портах.



Фінляндія також встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, щоб уникнути нелегальної міграції.

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам, зокрема з Іраку, Сирії, Сомалі, перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.